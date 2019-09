Dainik Bhaskar Sep 12, 2019, 02:48 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कंगना रनोट को जयललिता बनाने का का काम अब हॉलीवुड के मेकअप आर्टिस्ट जेसन कॉलिन्स करेंगे। कंगना की बहन रंगोली ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। लुक टेस्ट के लिए कंगना और उनकी टीम 19 सितम्बर को लॉस एंजिल्स रवाना होगी। जेसन कॉलिन्स कैप्टन मार्वल और ब्लेड रनर 2049 जैसी फिल्मों में कलाकारों का मेकअप कर चुके हैं।

Our team is travelling to Los Angeles on 19th of September for the look test, the final transformation will be something that will amaze you all, a legendary woman playing another legendary woman, can’t wait for you all to see the first look #Thalaivi #Jayalalitha https://t.co/FPqykFhexs