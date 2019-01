हनी सिंह (Honey Singh) ने पहली बार पत्नी के साथ शेयर की फोटो, 20 साल तक डेटिंग के बाद स्कूल डेज की गर्लफ्रेंड को बनाया था वाइफ, सालों तक छुपाकर रखी थी शादी की बात

मुंबई। पॉपुलर सिंगर और रैपर यो यो हनी सिंह (Honey Singh) ने अपनी आठवीं वेडिंग एनिवर्सरी पर पत्नी शालिनी (Shalini Singh) के साथ शादी की कुछ फोटोज शेयर की हैं। फोटो में हनी सिंह लाल पगड़ी पहने हुए दूल्हे बने नजर आ रहे हैं, जबकि शालिनी भी लाल जोड़े में काफी खूबसूरत लग रही हैं। फोटो के साथ हनी सिंह (Honey Singh) ने लिखा- 'Wish me n my wife “Happy Shaadi Day to us" #happyanniversary#makhna #mymakhna' सोशल मीडिया पर हनी (Honey Singh) और शालिनी (Shalini Singh) की फोटो को काफी पसंद किया जा रहा है। कुछ ही घंटों में फोटो को 5 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। के एक स्कूल में शुरू हुई थी हनी सिंह की लवस्टोरी...



- रील लाइफ में हमेशा गालीगलौच और कॉन्ट्रोवर्शियल सॉन्ग गाने वाले हनी सिंह (Honey Singh) रियल लाइफ में काफी संजीदा शख्स हैं। कम ही लोग जानते हैं कि उनकी पत्नी शालिनी तलवार स्कूल डेज में ही उनकी गर्लफ्रेंड बन गई थीं और 20 साल डेटिंग के बाद दोनों ने शादी की।

- हिरदेश सिंह उर्फ हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh) आज के दौर में सबसे पॉपुलर रैपर सिंगर्स में गिने जाते हैं। के से हनी का परिवार कई साल पहले दिल्ली आकर बस गया था।

- यहां पेरेंट्स ने उन्हें गुरु नानक पब्लिक स्कूल में एडमिशन दिलाया और यहीं उनकी मुलाकात दिल्ली की रहने वाली शालिनी तलवार से हुई। स्कूलिंग के बाद हनी सिंह म्यूजिक की डिग्री के लिए चले गए। लेकिन दोनों में डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन रही।

- लंदन से लौटने के बाद हनी सिंह और शालिनी ने 23 जनवरी, 2011 को गुरुद्वारे में सिख रीति-रिवाज से शादी कर ली।



कई सालों तक छुपाकर रखी शादी की बात...

हनी अपनी शादी को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे लेकिन उन्होंने लंबे समय तक शादी की बात छुपा कर रखी थी। ऐसे में जब एक बार शादी की फोटोज वायरल हुईं तब भी उन्होंने शादी से इंकार किया था। अगस्त, 2014 तक इस बात पर सस्पेंस था कि वे शादीशुदा हैं या नहीं, लेकिन रियलिटी शो 'इंडियाज रॉ स्टार' में अचानक पत्नी शालिनी को लाकर उन्होंने अपने शादीशुदा होने की पुष्टि की थी। 'इंडियाज रॉ स्टार' के सेट पर न केवल उन्होंने अपनी शादी की बात कबूली, बल्कि पत्नी शालिनी को इंट्रोड्यूस भी कराया।



जब अचानक गायब हो गए थे हनी सिंह...

हनी सिंह, 2014 में अचानक गायब हो गए। बाद में वो मार्च, 2016 में सामने आए और बताया कि बीते डेढ़ साल का वक्त उनकी लाइफ का सबसे बुरा दौर रहा। वो किसी से बात करने की हालत में नहीं थे। हनी सिंह ने कहा-मैं जानता था कि लोग मेरे बारे में तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कहता है कि ड्रग ओवरडोज के कारण मुझे रिहैब सेंटर भेजा गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि मैं में अपने घर पर था। मुझे बायपोलर डिसऑर्डर था। शराब के नशे में ये बीमारी और तेजी से बढ़ती है।



अपनी ही फैमिली के लोगों से डरने लगे थे हनी सिंह...

हनी सिंह के मुताबिक, मैंने एक-दो नहीं बल्कि चार डॉक्टर चेंज किए। मुझे डिप्रेशन होने लगा था। दवाएं भी असर नहीं कर रही थीं। सूरज ढलने के बाद मुझे अपनी ही फैमिली के लोगों से डर लगने लगता था। यही वजह है कि मैंने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया था। महीनों तक तो मैंने बाल ही नहीं कटवाए। हालांकि अब मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूं।

क्या है बायोपोलर डिसऑर्डर...

ज्यादातर मेंटल डिसऑर्डर की तरह ही बायपोलर डिसऑर्डर (Bio Polar Disorder) भी डिफरेंट शेप और साइज का होता है, जिसके चलते डॉक्टरों को हनी सिंह की बीमारी डायग्नोस करने में काफी दिक्कतें आईं। कई बार डॉक्टर बीमारी के सही सिम्प्टम्स (Symptoms) पकड़ नहीं पाए। यही वजह रही की हनी सिंह को एक नहीं बल्कि चार बार डॉक्टर बदलने पड़े। यो यो के केस में उन्हें कई महीनों तक दवाइयां सूट ही नहीं करती थीं, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार बनते जा रहे थे। बाद में डॉक्टरों की एक टीम ने उनकी बीमारी को सही डाइग्नोस कर इलाज शुरू किया और धीरे-धीरे हनी सिंह इस डिसऑर्डर से ठीक होने में कामयाब रहे।