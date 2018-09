सैकंड टीजर में खुलासा, सेक्सुअल असॉल्ट केस में आरोपी केविन स्पेसी के किरदार की होगी मौत

बॉलीवुड डेस्क. यूएस की फेमस वेब टीवी सीरीज हाउस ऑफ कार्ड्स के फाइनल सीजन का दूसरा टीजर बुधवार 5 सितम्बर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ। 24 सैकंड लम्बे इस टीजर में एक अलग ही बात समाने आई। टीजर में राॅबिन राइट शो में उनके पति बने फ्रैंक अंडरवुड की कब्र से बात करती दिखाई दे रही हैं। जिससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि फाइनल सीजन में केविन के किरदार को मारकर ही उन्हें शो से बाहर किया गया है।

5 सीजन में किया साथ काम : रॉबिन राइट ने क्लेयर अंडरवुड और केविन स्पेसी ने फ्रैंक अंडरवुड के रूप में शो के पिछले 5 सीजन से साथ काम किया है। मार्च में आए पहले टीजर में क्लेयर को शो की पहली महिला प्रेसिडेंट की तरह दिखाया गया था। लेकिन तब यह बात साफ नहीं हुई थी कि केविन को शो से कैसे हटाया जाएगा।

नवम्बर में होगा वर्ल्ड प्रीमियर : माइकल डाॅब्स के इसी नाम पर लिखे नॉवेल पर बनी वेब सीरीज के बारे में नेटफ्लिक्स ने अक्टूबर 2017 में इस शो के फाइनल सीजन की घोषणा की थी। जिसमें बताया गया था कि पॉलिटिकल ड्रामा के फाइलन सीजन में महज 8 एपिसोड होंगे। शो की शूटिंग जनवरी 2018 से शुरू हो चुकी है। शो का वर्ल्ड प्रीमियर नवम्बर 2018 में होगा।

