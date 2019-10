Dainik Bhaskar Oct 02, 2019, 04:05 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. ऋतिक रोशन और टाइगर की फिल्म 'वॉर' गांधी जयंती पर रिलीज हो चुकी है। लेकिन फिल्म ने रिलीज से पहले ही एक यूनीक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 'वॉर' की रिलीज से एक दिन पहले ही करीब 4.05 लाख टिकट्स बिक गईं थीं, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है।

'वॉर' ने हासिल की टॉप पोजीशन

(इस कलेक्शन में पीवीआर, आईनॉक्स और सिनेपॉलिस में बेचे गए टिकट्स शामिल हैं।)

अब तक प्रेम रतन.. रही टॉप पर : वॉर से पहले दिवाली पर रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म 'प्रेम रतन धन पायो' के नाम ही यह रिकॉर्ड था। फिल्म की 3.40 लाख की टिकट्स रिलीज से पहले ही बिक गईं थीं। ट्रेड एक्सपर्ट कोमल नाहटा ने ऐसा करने वाली टॉप 9 फिल्मों की लिस्ट शेयर की है।

