Rakesh Roshan Cancer surgery Has Gone Off Well: राकेश रोशन की सर्जरी के दौरान टेंशन में था पूरा परिवार, भाई ने बताया- कब तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, ऋतिक की बहन भी कैंसर से जूझ चुकी, खुद को कमरे में बंद कर घंटों तक रोती रहती थी

. 69 साल के डायरेक्टर-प्रोड्यूसर (Rakesh Roshan) थ्रोट कैंसर (Cancer) से जूझ रहे हैं। उनके बेटे और सुपरस्टार (Hrithik Roshan) ने मंगलवार को एक फोटो शेयर कर लिखा था कि उनके डैडी को फर्स्ट स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ है और उनकी सर्जरी हो रही है। अब राकेश के छोटे भाई और म्यूजिशियन राजेश रोशन (Rajesh Roshan) ने उनकी हेल्थ अपडेट दी है। एक बातचीत में उन्होंने कहा, "वे अब ठीक हैं और अच्छे से रिकवर हो रहे हैं। हम सर्जरी को लेकर बहुत तनाव में थे और पूरा परिवार हॉस्पिटल में था। भगवान की कृपा से अब सब ठीक है और अगले तीन दिन में वे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे।" ने किया पीएम मोदी का शुक्रिया...

- मंगलवार को जब ऋतिक ने ट्वीट कर उनके पिता के कैंसर की खबर दी तो पीएम (Narendra Modi) ने उनके जल्दी ठीक होने की कामना की। मोदी ने ट्वीट में लिखा था, "डियर ऋतिक मैं श्री की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। वो एक फाइटर हैं और मुझे यकीन है कि वो इस चुनौती का पूरी हिम्मत के साथ सामना करेंगे।" मोदी के इस ट्वीट पर ऋतिक ने रिप्लाई देते हुए लिखा, "आपके कंसर्न और गुड विशेज के लिए शुक्रिया सर। मुझे यह बताते हुए बहुत ख़ुशी हो रही है कि डॉक्टर्स के मुताबिक़, सर्जरी काफी अच्छे से हो गई है।"

Thank you Sir for your concern and good wishes. I am very happy to inform that according to the doctors his surgery has gone off well. 🙏🏻 https://t.co/BS42lCy0Kn