Dainik Bhaskar Oct 21, 2019, 04:14 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. ऋतिक-टाइगर की जाेड़ी दर्शकों को बेहद पसंद आई और फिल्म वॉर 2019 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म के हिन्दी वर्जन ने 287.90 करोड़ का बिजनेस किया है, जबकि तमिल और तेलुगु ने कुल मिलाकर 13:85 करोड़ की कमाई की है। इस तरह वॉर ने ओवर ऑल 301.75 करोड़ का बिजनेस कर लिया है।

#War is 300 Not Out... #YRF’s third film to cross ₹ 300 cr, after #Sultan [2016] and #TigerZindaHai [2017]... [#Hindi; Week 3] Fri 2.80 cr, Sat 4.35 cr, Sun 5.60 cr. Total: ₹ 287.90 cr. Including #Tamil + #Telugu: ₹ 301.75 cr. #India biz.