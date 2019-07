Dainik Bhaskar Jul 13, 2019, 11:54 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. विवेक ओबेरॉय को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। वजह है उनकी वह पोस्ट जिसमें वो आईसीसी वर्ल्ड कप से बाहर हुई टीम इंडिया का मजाक उड़ा रहे हैं। विवेक ने एक GIF फाइल ट्विटर पर शेयर की है, जिसमें एक भारतीय फैन सड़क पर चल रहा है और सोच रहा है कि सामने से आ रही महिला उसे गले लगाने वाली है। लेकिन महिला उस फैन के पीछे चल रहे आदमी को गले लगाती है। फैन मन मसोसकर आगे बढ़ जाता है। विवेक ने इसके साथ लिखा है, "वर्ल्डकप के सेमी फाइनल में भारतीय प्रशंसकों के साथ ऐसा ही हुआ।"

This is what happened to Indian fans in the #WC semi finals! #CWC19 #WorldCupSemiFinal #INDvsNZ #indiavsNewzealand pic.twitter.com/JuayObK02R