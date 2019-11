Dainik Bhaskar Nov 18, 2019, 03:01 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. 50वें इंटरनेशनल फिलम फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2019 में 13 मशहूर हस्तियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस श्रद्धांजलि का स्वरूप फिल्मों के तौर पर होगा। ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने इस बारे में ट्वीट करते हुए जानकारी साझा की है।

#Update: #IFFI2019 to pay homage to 13 film personalities... These include Mrinal Sen, Girish Karnad, Khayyam, Kader Khan, Raj Kumar Barjatya, Veeru Devgan and Vidya Sinha... The homage section will showcase their notable films. @PrakashJavdekar @Chatty111Prasad @esg_goa #IFFI50 pic.twitter.com/8h2EvC6fLL