ये तो हुए कुछ चुनिंदा अवार्ड इसके अलावा इस बार के आइफा अवार्ड्स में एक और ऐसी खास बात रही, जो कि इसे बाकी सभी अवार्ड्स से अलग बनाती है। इस बार रेखा ने करीब 20 सालों के बाद किसी स्टेज पर परफॉर्म किया है। उनकी फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। रेखा ने अपनी ही हिट फिल्मों के गानों 'इन आंखो की मस्ती..', 'प्यार किया तो डरना क्या...' और 'सलाम-ए-इश्क जैसे गानों पर शानदार परफॉर्मेंस दी।

The very evergreen #Rekha ji performed at the IIFA stage after 20 long years and we couldn't be more honoured to have her.#IIFA2018 pic.twitter.com/UllPd5JH22