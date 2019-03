बॉलीवुड डेस्क. अक्षय कुमार स्टारर फिल्म केसरी टिकट खिड़की पर धमाल मचा रही है। होली के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म ने 5 दिन में कमाई का नया रिकॉर्ड कायम किया है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक फिल्म ने 5वें दिन तक 86.32 करोड़ की कमाई कर ली है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म अगले 2 दिनों में 100 करोड़ कल्ब में शामिल हो सकती है।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक सोमवार को फिल्म ने 8.25 करोड़ की कमाई की। इस हिसाब से फिल्म ने अब तक कुल 86.32 करोड़ की कमाई कर ली है।

#Kesari should’ve collected in double digits on Mon... North circuits dominate, driving its biz... Faces more-than-required decline in some circuits... Tue-Thu crucial... Thu 21.06 cr, Fri 16.75 cr, Sat 18.75 cr, Sun 21.51 cr, Mon 8.25 cr. Total: ₹ 86.32 cr. India biz.

पहले वीकएंड पर पार किया 50 करोड़ का आंकड़ा

फिल्म ने पहले दिन इंडिया में 21.06 करोड़ का कलेक्शन करने के बाद दूसरे दिन 16.70 करोड़ रु. का कलेक्शन किया। गुरूवार और शुक्रवार को फिल्म ने कुल 37 करोड़ की कमाई की, लेकिन शनिवार तक फिल्म ने बम्पर कमाई करते हुए 56.51 करोड़ कमाए और पहले वीकएंड पर फिल्म ने 78.07 करोड़ का आंकड़ा छू लिया।

#Kesari benchmarks...

Highest *Day 1* of 2019 [so far]: ₹ 21.06 cr

Crossed ₹ 50 cr: Day 3

Crossed ₹ 75 cr: Day 4

Highest opening weekend of 2019 [so far]: ₹ 78.07 cr [4 days; Thu-Sun]

India biz.