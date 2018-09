5वीं बार इंडिया आ रहे रॉकस्टार ब्रायन एडम्स, प्रभास और अमिताभ करेंगे वेलकम पार्टी होस्ट

बॉलीवुड डेस्क. इंटरनेशनल राॅकस्टार ब्रायन एडम्स एक बार फिर इंडिया में म्यूजिक कन्सर्ट करने आ रहे हैं। नाइनटीज के फेमस सिंगर और ग्रैमी अवार्ड विनर ब्रायन के शो के संबंध में एक न्यूज वेबसाइट ने लिखा है- ब्रायन के शो के ओपनिंग एक्ट में प्रियंका चोपड़ा और एआर रहमान परफॉर्म करेंगे। जबकि अमिताभ और प्रभास, ब्रायन के लिए वेलकम पार्टी होस्ट करेंगे।

9 से 14 अक्टूबर तक होंगे शो : ब्रायन के शो 9 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। पहला शाे 9 अक्टूबर को अहमदाबाद, दूसरा शो 11 अक्टूबर को हैदराबाद, तीसरा शो 12 अक्टूबर को मुंबई, चौथा शो 13 अक्टूबर को बंगलुरु और आखिरी शो 14 अक्टूबर को दिल्ली में होगा।

