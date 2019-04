IPL 2019 में RCB के 6 मैच हारने पर बॉलीवुड के इस एक्टर ने विराट कोहली पर साधा निशाना, बोले- 'इंडियन क्रिकेट टीम की कप्तानी से रिजाइन दे देना चहिए'

मुंबई. बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान यानी KRK ने पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया, विराट कोहली को आज ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और इंडियन क्रिकेट टीम की कप्तानी से आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे ज्यादा अपमान उनके लिए अच्छा नहीं है।" सोशल मीडिया यूजर्स ने किया ट्रोल...

कमाल आर खान के ट्वीट करने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें आड़े हाथ ले लिया और जमकर ट्रोल करने लगे। एक ने तो लिखा, तुम होते कौन हो बोलने वाले, लाइफ में ऊपर नीचे होता है विराट एक अच्छे खिलाड़ा हैं। हम उन्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। वहीं दूसरे ने कमेंट किया, "आदमी को अपनी औकात में रहकर बात करनी चाहिए।" इसके साथ ही एक ने उनको कहा, "उन्हें अपनी लाइफ छोड़ देनी चाहिए, भाड़ में जाओ।"

6 मैच हार चुकी है विराट की टीम

कमाल खान का ऐसा ट्वीट कोहली की कप्तानी में RCB के लगातार 6 मैच हार जाने के बाद आया। रॉयल चैलेंजर्स बेंग्लौर ने अपना छठा मैच रविवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेला था। इस मैच में भी उन्हें हार से सामना करना पड़ा था। IPL 2019 में विराट को इससे पहले के 5 मैचों में भी हार का सामना करना पड़ा था।

Virat Kohli should resign from captaincy of #RCB and Indian team for #ICCWorldCup today only. More humiliation is not good for him. #RCBvDC