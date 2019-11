Dainik Bhaskar Nov 21, 2019, 02:58 PM IST

मुंबई. नामचीन फिल्म प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स (वाईआरएफ) के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर संगीतकार, गीतकार और संगीत निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी (आईपीआरएस) की शिकायत पर दर्ज हुआ है। आईपीआरएस ने यशराज फिल्म्स पर अनधिकृत रूप से अपने सदस्यों की संगीत रॉयल्टी में से करीब 100 करोड़ रुपए जुटाने का आरोप लगाया गया है।

Mumbai Police has registered an FIR against Yash Raj Films (YRF) on charges of collecting approximately Rs 100 crore from music royalties of members of Indian Performing Rights Society (IPRS) in unauthorised manner.