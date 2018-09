कपिल शर्मा की कॉमेडी को मिस कर रहे इरफान पठान, ट्विटर पर जताई अपनी इच्छा

बॉलीवुड डेस्क. टीम इंडिया के तेज गेंदबाज रहे इरफान पठान कपिल शर्मा की काॅमेडी को बेहद मिस कर रहे हैं। दरअसल इरफान ने अपने ट्विटर पर एक मैसेज पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कपिल को कॉमेडी करते हुए देखने की इच्छा जाहिर की है। पिछले दिनों इरफान जब टीवी चैनल्स बदल रहे थे तो उन्हें कपिल के शो का रिपीट टेलीकास्ट देखने मिला, जिसके बाद उन्हें कपिल से वापस आने की बात कही।

While Flipping channels just watched @KapilSharmaK9 show. I really hope he come back again and start entertaining all of us again #wish