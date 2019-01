तीन महीने से अमेरिका में इलाज करा रहे ऋषि कपूर हुए पहले से कमजोर, क्या इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं? पत्नी नीतू ने इशारे में कही ये बात

मुंबई. लंबे समय से न्यूयॉर्क में इलाज करा रहे हैं। लेकिन अब तक उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि आखिर उन्हें क्या हुआ है। लेकिन अब ऋषि की पत्नी यानी नीतू सिंह ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि ऋषि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की गिरफ्त में हैं। हालांकि, नीतू ने खुलकर यह नहीं कहा है, लेकिन जो कैप्शन उन्होंने लिखा है, वह इसी ओर इशारा कर रहा है। क्या लिखा है नीतू ने...

- दरअसल, नीतू ने पति ऋषि, बेटे रणबीर और उनकी गर्लफ्रेंड , बेटी रिद्धिमा, दामाद भरत साहनी और नातिन समारा के साथ नए साल का जश्न मनाया। सेलिब्रेशन की फैमिली फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके साथ लिखा है, "2019 की शुभकामनाएं। कोई संकल्प नहीं, इस साल सिर्फ एक इच्छा। पॉल्युशन ट्रैफिक कम हो। उम्मीद है कि भविष्य में कैंसर सिर्फ एक राशि (कर्क) रह जाएगी। नफरत न हो, गरीबी कम हो, प्यार और खुशियां साथ-साथ बढ़े और सबसे बड़ी बात सब स्वस्थ रहें।" नीतू के इस ट्वीट के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ऋषि न्यूयॉर्क में कैंसर का इलाज तो नहीं करा रहे हैं।

Happy 2019 🎈 no resolutions only wishes this year !!! Less pollution traffic!! Hope in future cancer is only a zodiac sign !!! No hatred less poverty loads of love togetherness happiness n most imp. Good health ❤️❤️❤️❤️❤️

