बेटी ईशा ने पापा धर्मेंद्र का फोटो शेयर कर किया बर्थडे विश, साथ में थी मां हेमा और पति भरत, सोशल मीडिया पर मिल रही शुभकामनाएं, यूजर्स बोले- 'धरमजी के सामने आज भी सब फीके हैं'

एंटरटेनमेंट डेस्क. पापा के 83 वें बर्थडे पर बेटी ईशा देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर कर उन्हें बर्थडे विश किया। फोटो पर उन्होंने कैप्शन लिखा- 'हैप्पी बर्थडे पापा..'। इस फोटो में हेमा मालिनी और ईशा के पति भरत तख्तानी भी नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर फोटो देखते ही यूजर्स ने अपने फेरवेट स्टार की विश करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा- 'आज भी सब फीके है धरम जी के सामने'। एक अन्य ने कमेंट करते हुए लिखा- 'आप जियो हजारों साल'।

6 बच्चों के पिता हैं

की पहली पत्नी प्रकाश कौर लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं। उनकी बहुत कम ही फोटोज अबतक सामने आई हैं। ने प्रकाश से 1954 में 19 साल की उम्र में अरेंज मैरिज की थी। कपल के चार बच्चे अजय सिंह (सनी), (बॉबी), विजेता और अजेता देओल हैं।



- जब ने प्रकाश कौर से शादी की थी तो हेमा केवल छह साल की थीं। बाद में हेमा से उन्होंने 1980 में शादी की। ये इनकी दूसरी शादी थी, हेमा से उनकी दो बेटियां ईशा और अहाना हैं।

Happy birthday papa ♥️

