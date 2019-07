Dainik Bhaskar Jul 22, 2019, 11:34 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. अक्षय कुमार स्टारर फिल्म मिशन मंगल इस स्वतंत्रता दिवस पर प्रदर्शित होगी। एक्टर ने 22 जुलाई को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (इसरो) को 22 जुलाई को चंद्रयान 2 के लॉन्च के लिए ट्विटर हैंडल पर शुभकामनाएं दी हैं। वहीं इसरो ने भी उनकी आगामी फिल्म के लिए शुभकामनाएं भेजी। चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग सोमवार दोपहर 2.43 बजे होगी।

अक्षय ने इसरो को कहा- धन्यवाद

मिशन मंगल भारत के चंद्रयान 2 के लॉन्चिग के 23 दिन बाद रिलीज हो रही है। ये इसरो ने अपने ऑफिशियल ट्विटर के जरिए अक्षय और उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। ट्वीट में इसरो ने लिखा- 'चंद्रयान-2 के लिए इसरो पूरी तरह से तैयार है। टीम इसरो अक्षय कुमार को मिशन मंगल के साथ उनके आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए बधाई देता है।'

As #ISRO prepares for landmark launch of #Chandrayaan2 , #TeamISRO wishes @akshaykumar all the best for #MissionMangal and all his future endeavour

सरो के इस ट्वीट पर अक्षय ने लिखा- 'बहुत-बहुत धन्यवाद और आपको फिर से शुभकामनाएं।'

Thank you so much and wishing best of luck once again to #TeamISRO for #Chandrayaan2 https://t.co/nC9cYvWzeU