बॉलीवुड डेस्क. तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की बायोपिक बन रही है। इसका प्रोडक्शन विष्णु इंदौरी कर रहे हैं। 24 फरवरी को जयललिता की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर उन्होंने फिल्म के नाम की घोषणा की है। फिल्म का नाम थलाइवी होगा। थलाइवी का मतलब लीडर होता है। मूवी क्रिटिक तरण आदर्श ने ट्वीट करके इसकी जानकारी शेयर की।

On the birth anniversary of #Jayalalithaa, producer Vishnu Induri announces title of #JayalalithaaBiopic: #Thalaivi... Directed by Vijay... Vijayendra Prasad, writer of #Baahubali and #BajrangiBhaijaan, will supervise the script... To be made in #Tamil, #Hindi and #Telugu. pic.twitter.com/QBShao26SP