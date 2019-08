बोनी कपूर ने भी ट्विटर पर श्रीदेवी का फोटो शेयर करते हुए भावुक मैसेज लिखा।बोनी लिखते हैं- 'हैप्पी बर्थडे जान, मैं जिंदगी के हर पल में तुम्हें याद करता हूं, तुम हमारा मार्गदर्शन करती रहीं। तुम हमेशा ही हमारे साथ बनी रहोगी।'

Happy Birthday Jaan, missing you every minute of my life , keep on guiding us , you will remain with us till eternity. #Sridevi pic.twitter.com/pGPhgbmcBN

अनिल कपूर ने भी ट्विटर पर श्रीदेवी को याद किया। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा- आज एक बेहद भावुक दिन है। आपका 56वां जन्मदिन है। हमें आपके जाने का बेहद दुःख है। लेकिन आपकी मुस्कुराहट और आपकी यादें हमें एक किए हुए हैं। हम आपको हर दिन याद करते हैं।

Today is a bittersweet day as we celebrate you on what would have been your 56th Birthday…We feel the sadness of your loss deeply, but remembering your smile and the joy you brought to all our lives unites us in your memory...We miss you everyday #Sridevi! pic.twitter.com/O8XwPUQGy4