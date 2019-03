बॉलीवुड डेस्क. गीतकार जावेद अख्तर अक्सर ही देश से जुड़े मुद्दों पर बेबाक राय रखने के लिए मशहूर हैं। इस बार उन्होंने रमजान में चुनाव पर चल रहे एक गैरजरूरी विवाद पर अपनी राय रखी है। जावेद ने अपनी बात ट्विटर के जरिए सबसे साझा की है।

जावेद बोले- बेतुका विवाद है : जावेद ने ट्विटर पर लिखा है- मुझे रमज़ान और चुनावों के बारे में यह पूरा विवाद ही घिनौना लगता है। यह धर्मनिरपेक्षता का कुरुप चेहरा है। जो असहनीय है। चुनाव आयोग को इस पर कतई विचार नहीं करना चाहिए।

I find this whole discussion about Ramzan and elections totally disgusting . This is the kind of distorted and convoluted version of secularism that to me is repulsive , revolting and intolerable . EC shouldn’t consider it for a second .

गौरतलब है कि जावेद ने इससे पहले भी पुलवामा आतंकी हमले और पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देने की बात के साथ अपने विचार रखे थे। उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया था।

Imran has thrown a no ball .Every time they ask what makes you think its our doing . After the mumbai terrorist attack a pak TV anchor asked me why you are so sure it is Pakistan it can be any country I said fine I will give you 3 you choose one .Brazil , Sweden and Pakistan .