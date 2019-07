Dainik Bhaskar Jul 31, 2019, 01:09 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के कार एक्सीडेंट मामले को लेकर मंगलवार को संसद में भी हंगामा हुआ। इस दौरान एक्ट्रेस से सांसद बनीं जया बच्चन ने भी प्रदर्शन किया लेकिन प्रदर्शन के बाद उनकी एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें जया ठहाके लगाती नजर आ रही हैं। फोटो वायरल होते ही ट्विटर पर उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है।

ट्विटर पर लोगों ने सांसदों को घेरा

जया समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। ये प्रदर्शन समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने संसद परिसर में गांधी जी मूर्ति के सामने किया था। फोटो में जया बाकी सांसदों के साथ खड़ी दिखाई दे रहीं हैं। जया के साथ सभी सांसद भी हंसते हुए ही नजर आ रहे हैं। फोटो को लेकर ट्विटर पर लोगों ने खूब कमेंट्स किए।

एक यूजर ने लिखा- हंसते हुए जया कैसा प्रदर्शन कर रही हैं।

SP members, including Ram Gopal Yadav and Jaya Bachchan, gather near Mahatma Gandhi statue to protest against the #UnnaoCase. @IndianExpress pic.twitter.com/wRsnjTWLJL — Deeptiman Tiwary (@DeeptimanTY) July 30, 2019

वहीं एक अन्य ने लिखा- गांधीजी के अलावा बाकी सब हंस रहे हैं।

एक अन्य लिखा- ये सभी यहां अपराध या इंसाफ के लिए प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। ये सभी यहां राजनीति कर रहे हैं।

वहीं एक ने कमेंट किया - ये देश का दुर्भाग्य है।

क्या है मामला?