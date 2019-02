बॉलीवुड डेस्क. भारत ने मंगलवार को पुलवामा हमले का बदला ले लिया। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक की तरह एयर स्ट्राइक में मंगलवार तड़के 3.50 बजे मिराज-2000 लड़ाकू विमानों ने पाक की सीमा में हमला किया। इसमें लगभग 350 आतंकी मारे गए। इस कदम की बॉलीवुड भी ट्विटर के जरिए सराहना कर रहा है। अभिनेता जॉन अब्राहम ने भी ट्वीट किया, लेकिन एक अलग तरह से। जॉन ने अपने ट्वीट में 1971 में पाकिस्तान से युद्ध में भारत की जीत के किस्से शेयर किए और फैंस से भी ऐसे किस्से फैक्ट्स शेयर करने की गुजारिश की।

This fact ‘sort’ of makes us proud. 500 never done before sorties executed by India during the 1971 war! Know some facts about the 1971 War? Use #RAWReality and tell us! pic.twitter.com/OIcXnbBWRq