Dainik Bhaskar Aug 25, 2019, 05:43 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. जॉन अब्राहम की फिल्म बाटला हाउस बॉक्स ऑफिस कमाल करती जा रही है। दूसरे वीकेंड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 7 करोड़ रुपये की कमाई की है, जो पिछले दो-तीन दिन की कमाई से ज्यादा है। इस आंकड़े के कारण बाटला हाउस ने अब तक करीब 75 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है।

वीकेंड का मिला फायदा : ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए फिल्म के कलेक्शन के बारे में बताया। उन्होंने लिखा - जन्माष्टमी की छुट्‌टी का फायदा बाटला हाउस को मिला है। दूसरे शुक्रवार को फिल्म ने 4.15 करोड़ और शनिवार को करीब 6.57 करोड़ का बिजनेस किया है।

#BatlaHouse sprints on [second] Sat... An open week has certainly proved beneficial, while #Janmashtami festivities is aiding its biz in Weekend 2... [Week 2] Fri 4.15 cr, Sat 6.58 cr. Total: ₹ 76.57 cr. India biz.