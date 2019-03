जूही चावला ने भतीजी की मेहंदी सेरेमनी के लिए रंग-बिरंगे फूलों से सजाया अपना घर, मेहंदी के बाद हुई हल्दी लगाने की रस्म लेकिन हो गई एक बड़ी चूक और सोशल मीडिया पर उड़ने लगा मजाक

एंटरटेनमेंट डेस्क. जूही चावला की भतीजी शिवानी शादी के बंधन में बंधने जा रही है। शिवानी की मेहंदी और हल्दी सेरेमनी का आयोजन जूही के घर पर हुआ। भतीजी की शादी की खुशी में जूही ने अपने घर को रंग-बिरंगे फूलों से सजाया। भतीजी की मेहंदी सेरेमनी के बाद हल्दी लगाने की रस्म हुई। जूही ने शिवानी को हल्दी लगाते हुए एक फोटो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा- 'At the haldi ceremony 🤩 Love our Indian wedding rituals 🤗'. बता दें कि हल्दी सेरेमनी के दौरान शिवानी और उनके मंगेतर को जिस वेदी पर बैठाया गया उस पर भगवान राम और कृष्ण का नाम लिखा कपड़ा बिछाया था। होने वाले दूल्हा-दुल्हन को भगवान के नाम के कपड़े पर बैठा देख सोशल मीडिया यूजर्स मजाक उड़ने लगे।



- एक यूजर ने लिखा- 'बेवकूफ है जूही मैडम जो लड़की को हल्दी की रस्म में राम और कृष्ण जी के नाम की वेदी पर बैठा दिया'। एक ने जूही को सलाह दी कि मैडम आपको कपल को बैठाने के लिए कोई और कपड़ा यूज करना चाहिए था।



- एक यूजर ने लिखा- 'राम और कृष्ण लिखे कपड़े पर कपल को नहीं बैठाना चाहिेए'। एक यूजर ने सवाल पूछा- बाकी सब तो ठीक है लेकिन राम नाम के कपड़े पर बैठना कौन-सी रस्म है मैडम, ये बहुत शर्मनाक है'। एक यूजर ने भड़ास निकालते हुए लिखा- हल्दी रस्म है या मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम भगवान का अनादर जिस राम नाम को जपकर कितने ऋषि मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया और जीवन सार्थक बनाया है, ये बहुत ही अशोभनीय कार्य है। ऐसे कार्य करने से जीवन में कभी किसी भी सुख की आशा नहीं कर सकते'।



- एक अन्य यूजर ने लिखा- 'लगता है वहां पर सब बेवकूफ ही है, राम नाम के कपड़े पर बैठी है वो और कोई कुछ बोल नहीं रहा है क्या यही तुम्हारे संस्कार है, जिस घर में जाएगी उसकी भी शामत आ जाएगी'।