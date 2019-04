'मोहनजोदारो' के इस एक्टर ने की पीएम मोदी की तारीफ, पहली बार वोट कर रहे लोगों से की अपील, बोले- 'उन पर भरोसा करें'

मुंबई. पीएम मोदी के समर्थन में अब तक कई बॉलीवुड एक्टर्स आ चुके हैं। हाल ही में ने भी मोदी को वोट करने के सपोर्ट में अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट लिखी, "पहली बार वोट कर रहे लोग, आपका वोट बहुत जरूरी है। यह कई सीटों का फैसला करेगा। जो के पापों को भूल जाते हैं उन्हे ना सुने। पीएम की नीतियों पर भरोसा करें। वे हमारे देश के लिए बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं।" पीएम के टैग करने के बाद कबीर ने दिया था थैक्यू...

प्रधानमंत्री ने कई एक्टर्स को टैग करते हुए उनसे आग्रह किया था कि वे लोगों से ज्यादा से वोट करने की अपील करें। जिसमें कबीर को भी पीएम मोदी ने टैग किया था। जिसका धन्यवाद करते हुए कबीर ने ट्वीट किया था, "मैंने आपको 2014 में भी सपोर्ट किया था। मैं आपको फिर से पीएम बनते देखना चाहता हूं। मैं आपके कई मुद्दों से असहमत हूं लेकिन आप देश के बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं।"

900 आर्टिस्ट ने भी की थी 'मजबूत सरकार' की मांग



हाल ही में करीब 900 आर्टिस्ट ने लोगों से बीजेपी को सपोर्ट और वोट करने के लिए अपील किया था। जिसमें पंडित जसराज, विवेक ओबेरॉय और रीता गांगुली जैसे नाम शामिल थे। उनका कहना था, "देश को 'मजबूत सरकार' की जरूरत है ना कि 'मजबूर सरकार' की।"

#FirstTimeVoters : Your vote is important. It will decide many seats. Don’t listen to those who forget the sins of the Congress. Believe in the vision and progressive policies of PM @narendramodi He is, by far, the best Prime Minister for India. #NaMoForNewIndia #Election2019

Thank you Prime Minister @narendramodi for reaching out to me personally. I supported you in 2014. Once again, I wish to see you elected as Prime Minister. I may disagree on some issues. But you are, by far, the best Prime Minister for India today. #Elections2019 @BJP4India https://t.co/hMEQcovwY7