बॉलीवुड डेस्क. शाहिद कपूर और किआरा आडवाणी स्टारर कबीर सिंह ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन शुरुआत की है। फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन यानी शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर लगभग 22 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। पहले दिन ये 20.21 करोड़ रुपए जुटाने में कामयाब रही थी। दो दिन का टोटल कलेक्शन लगभग 42.21 करोड़ रुपए हो गया है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इसकी जानकारी ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा- ' दूसरे दिन INDvAFG #CWC19 क्रिकेट मैच के बावजूद कबीर सिंह की शानदार कमाई जारी... शनिवार को 22.71 करोड़ जुटाए। टोटल 42.92 करोड़ की कमाई की।'

#KabirSingh is unstoppable and unshakeable... Continues its heroic run on Day 2... Scores big numbers, despite #INDvAFG #CWC19 cricket match... Eyes ₹ 70 cr [+/-] weekend... Fantastic trending PAN India... Fri 20.21 cr, Sat 22.71 cr. Total: ₹ 42.92 cr. India biz.