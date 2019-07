Dainik Bhaskar Jul 13, 2019, 05:11 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी स्टारर कबीर सिंह बॉक्सऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही है। 21 जून को रिलीज हुई इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म के कलेक्शन की जानकारी फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी है। उन्होंने लिखा-कबीर सिंह मजबूत बनी हुई है। सुपर 30 के आने के बाद भी फिल्म ने चौथे हफ्ते में शुक्रवार को 2.54 करोड़ कमा लिए। वहीं, इंडिया में अब तक इसकी कमाई 252.14 करोड़ रु. पहुंच गई है।

#KabirSingh stays strong, despite #Super30 making a dent in biz [multiplexes specifically]... [Week 4] Fri 2.54 cr. Total: ₹ 252.14 cr. India biz.

2019 में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म: फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन 50 करोड़, पांचवें दिन-100 करोड़, सातवें दिन 125 करोड़, नौवें दिन 150 करोड़, 10 वें दिन 175 करोड़, 13 वें दिन 200 करोड़, 16 वें दिन 225 करोड़ और 22 वें दिन 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। यह 2019 में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में 1 नंबर पर जा पहुंची है। फिल्म ने उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक और भारत को पीछे छोड़ दिया है।

Top 5 highest grossing films... 2019 releases...

1. #KabirSingh [still running]

2. #Uri

3. #Bharat

4. #Kesari

5. #TotalDhamaal

[BO ranking as on 10 July 2019]

India biz.