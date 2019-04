50 साल के हुए अजय देवगन, पत्नी ने अलग अंदाज में किया बर्थडे विश, बधाई देते हुए काजोल ने कही एक बड़ी बात

एंटरटेनमेंट डेस्क. 50 साल (2 अप्रैल) के हो गए हैं। 50 साल पूरे होने पर पत्नी काजोल ने पति को बेहद अलग अंदाज में बर्थडे विश किया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पति के साथ एक फोटो शेयर की। फोटो पोस्ट कर उन्होंने लिखा- 'मेरे डैशिंग, नेकदिल और सीरियस दिखने वाले पति को जन्मदिन की बधाई। मैं गंभीरता के साथ आपको इस वंडरफुल डे के लिए बधाई देना चाहती हूं। मुझे वाकई लगता है कि आप 50 साल की उम्र में और भी गजब के हो गए हो'। (Happy birthday to my dashing debonair dauntingly serious husband. I just SERIOUSLY wish you a wonderful day and year ahead. And I SERIOUSLY think you’re more awesome at 50). दोनों की शादी को हो चुके हैं 20 साल...

- अजय - काजोल की शादी को 20 साल हो गए हैं। 24 फरवरी, 1999 को उन्होंने में शादी की थी। कुछ महीने पहले एक न्यूज वेबसाइट से बातचीत में अजय ने खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के सीक्रेट्स शेयर किए थे। उन्होंने बताया- 'सबसे अच्छी बात यह है कि हम एक-दूसरे से नहीं पूछते कि हम क्या कर रहे हैं? अगर उसे स्पेस चाहिए तो वो ले सकती है और अगर मुझे स्पेस चाहिए तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती'।



- अजय ने कहा था- 'हम एक ही कमरे में घंटों बैठकर अपना-अपना काम कर सकते हैं। इस दौरान हम बात भी न करें तो भी असहज महसूस नहीं करते। आप सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रह सकते हैं, जो रोकटोक न करें। वहीं, हम अब तक एक-दूसरे का साथ निभा रहे हैं। अगर आपमें यह आदत नहीं है तो आप लंबे समय तक साथ नहीं रह सकते। हमारे बीच एक बंधन है कि हम जो चाहते हैं, वह एक-दूसरे को बता सकते हैं। यहां तक कि घर में भी हम चिल्ड-आउट-कपल हैं'।



काजोल की फैमिली नहीं चाहती थी अजय को दामाद बनाना

काजोल ने के रेडियो शो #NoFilterNeha में कहा था- 'कोई नहीं चाहता था कि मैं और अजय देवगन शादी करें। मेरा परिवार बहुत कन्फ्यूज्ड था। जब मैंने पापा को कहा कि मैं अजय से शादी करना चाहती हूं तो उन्होंने एक सप्ताह तक मुझसे बात नहीं की थी'। काजोल के मुताबिक, पापा ने कहा था कि उनका करियर बहुत अच्छा चल रहा था और शादी के लिए उनकी उम्र भी बहुत कम थी। लेकिन काजोल अपनी बात पर अडिग रहीं।

काजोल की फैमिली अजय को नापसंद करती थी

काजोल ने कहा था- 'अजय और मैं अलग-अलग तरह के इंसान थे। इसलिए कई लोगों के मन में हमें लेकर संदेह था कि बतौर कपल हमारी कैसे निभ पाएगी। क्योंकि तब हम बहुत ज्यादा सोशल नहीं थे'। अजय और काजोल की जोड़ी को बॉलीवुड के अनयूजुअल कपल में गिना जाता था, क्योंकि अजय जहां शर्मीले इंसान थे तो वहीं काजोल को हमेशा लोगों से घुलने-मिलने के लिए जाना जाता था। काजोल कहती हैं- 'हम दोनों का रिश्ता सरवाइव कर पाया, क्योंकि हमने एक-दूसरे के साथ काम किया। आज हमारे दो बच्चे हैं'।

काजोल ने बताई थी अजय से शादी की वजह

काजोल ने एक इंटरव्यू के दौरान अजय देवगन से शादी की वजह बताई थी। काजोल ने खुलासा किया था कि वे ज़िंदगी और करियर में ठहराव चाहती थीं। इसी वजह से उन्होंने शादी का फैसला लिया। बकौल काजोल- 'मुझे काम करते हुए तकरीबन 9 साल हो गए थे। हर साल 4-5 फिल्में आ रही थीं। मेरे पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत और कामयाबी, पर खुद के लिए न वक्त था, न सुकून। एक बड़ा फैसला लेने का वही सही वक्त था। उस वक्त मैंने तय किया कि अब शादी करूंगी और साल में ज्यादा से ज्यादा एक फिल्म में एक्टिंग करूंगी'।

हनीमून के दौरान अजय ने बनाए थे बहाने

एक इंटरव्यू में काजोल ने हनीमून से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें शेयर की थी। काजोल ने बताया- 'मेरी शर्त थी कि हम दो महीने के लिए हनीमून पर जाएंगे। हम आस्‍ट्रेलिया, लॉस वेगास और दूसरी जगह होते हुए 40 दिन बाद जब पहुंचे, तब तक अजय थक चुके थे। एक सुबह अजय उठे और बोले, मुझे बुखार आ रहा है और तेज सिर दर्द हो रहा है। मैंने कहा कि मैं आपको दवाइयां दे देती हूं। लेकिन अजय बार-बार यही कह रहे थे, मेरी तबियत ठीक नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा, मैं क्या करूं ये बताओ? तब उन्होंने कहा कि, 'घर चलो'। मैंने पूछा 'सिर दर्द के लिए घर वापस चलें?' तो उन्होंने कहा मैं बहुत थक चुका हूं, बस घर चलो। ऐसे में हम बीच हनीमून से मुंबई वापस आ गए'।