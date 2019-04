बॉलीवुड डेस्क. करण जौहर की मल्टी स्टारर और बिग बजट फिल्म कलंक 17 अप्रैल को रिलीज हुई। पहले दिन के बाद फिल्म की कमाई में गिरावट आई। कमाई के आंकड़े देख कर कहा जा सकता है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पा रही है। लॉन्ग वीकएंड के बावजूद फिल्म अच्छा कलेक्शन करने में असफल रही है। चार दिन में फिल्म 56.65 करोड़ की कमाई कर पाई है।

फिल्म क्रिटिक और एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर फिल्म कलेक्शन की जानकारी दी।

#Kalank is clearly underperforming... Dips on Day 4 [Sat]... Trending is weak, so big biz on Day 5 [Sun] is ruled out... Wed 21.60 cr, Thu 11.45 cr, Fri 11.60 cr, Sat 9.75 cr. Total: ₹ 54.40 cr. India biz.