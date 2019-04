'कलंक' का ट्रेलर रिलीज होते ही इंटरनेट पर वरुण धवन और आलिया भट्ट पर बने मीम्स, सोशल मीडिया पर खूब हो रहे वायरल

. 'कलंक' का ट्रेलर बुधवार को ही रिलीज किया गया है। इसके बाद अब और को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स शेयर किए जा रहे हैं। जहां उनके कुछ सीन्स और डायलॉग को लेकर जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। सभी मीम्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। ट्विटर पर किया है शेयर...

यूजर्स मीम्स बनाकर ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं। एक सीन में जब आलिया, वरुण से कहती हैं कि वो शादीशुदा हैं और वरुण का जवाब देते हैं कि तो कौन सा उन्हें निकाह पढ़ना था उनसे। जिसे से जोड़कर मजाक बनाया गया। एक यूजर ने फोटो शेयर करते लिखा, 'सलमान अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसा कहते हैं।' वहीं दूसरे सीन में जब वरुण धवन दौड़कर ट्रेन पकड़ते हैं तो उसे फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' से जोड़ा जा रहा है। जिसके अंत में काजोल से कहते हैं कि "जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी।" इन सीन्स को लेकर यूजर्स खूब मजाक उड़ा रहे हैं।

के पिता की ड्रीम फिल्म है 'कलंक'

एक इंटरव्यू के दौरान करन जौहर ने 'कलंक' को लेकर बताया था कि ये फिल्म बनाना उनके पिता यश जौहर का सपना था। इसे बनाने के लिए उन्होंने 15 साल पहले ही सोच लिया था। बता दें, करन जौहर के बैनर धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले यह फिल्म बनाई गई है। इसमें वरुण धवन, आलिया भट्ट के अलावा , , और आदित्य रॉय कपूर लीड रोल में हैं। फिल्म 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।

Salman to his girlfriends: #KalankTrailer pic.twitter.com/itQZ7PXTMa

The reason why I accept all terms and conditions without reading it#KalankTrailer pic.twitter.com/E5tRQfbq31