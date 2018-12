रिलीज से पहले ही विवाद में घिरी कंगना रनोट की फिल्म 'मणिकर्णिका', को-एक्टर ने लगाया पूरा पेमेंट न करने का आरोप, कंगना से मांगी मदद

एंटरटेनमेंट डेस्क. कंगना रनोट की फिल्म 'मणिकर्णिका : द क्वीन ऑफ झांसी' रिलीज से पहले ही विवाद में फंस गई है। फिल्म के एक्टर एंडी वॉच इच ने प्रोड्यूसर्स पर पूरा पेमेंट न करने का आरोप लगाया है।ये जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी। 25 जनवरी, 2019 में रिलीज हो रही फिल्म में जहां कंगना लीड रोल में हैं वहीं, एंडी अंग्रेज अफसर का रोल प्ले कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बयां किया एंडी ने अपना दर्द...

- एंडी ने ट्वीट करके लिखा था, 'Today #manikarnika trailor released. I still haven't recieved full payment for my acting in this movie by the production house. I can't imagine that this is in the sense of #KanganaRanaut if she would know about that. Please help. #ManikarnikaTrailerLaunch #zee #karios

— Andy von Eich (@AndyvonEich) December 18, 2018' ('आज मणिकर्णिका का ट्रेलर रिलीज किया गया। मुझे प्रोडक्शन हाउस से अभी भी अपने काम के लिए पूरा पैसा नहीं दिया गया है। मेरे साथ ऐसा हुआ है मुझे यकीन नहीं हो रहा। कंगना रनोट को यदि इस बारे में पता हो तो मेरी मदद करे'।)

- हालांकि, एंडी ने अपना ट्वीट हटा दिया है। फिल्म के प्रोड्यूसर्स की तरफ से एंडी द्वारा लगाए गए आरोप पर अभी तक कोई कमेंट नहीं आया है।

- फिल्म का प्रोडक्शन कमल जैन और निशांत जैन ने जी स्टूडियोज ने के साथ मिलकर किया है। फिल्म का ट्रेलर मंगलवार को रिलीज किया गया। ट्रेलर को काफी पसंद किया जा रहा है।



ने बीच में ही छोड़ी थी फिल्म

मणिकर्णिका के डायरेक्टर राधा कृष्ण, कृष और कंगना रनोट है। इस फिल्म में कंगना के बाद सेकंड लीड रोल मं थे। लेकिन उन्होंने फिल्म बीच में छोड़ दी। रिपोर्ट्स की मानें तो सोनू ने कंगना के साथ विवाद के चलते फिल्म छोड़ दी थी। सोनू के फिल्म छोड़ने पर कंगना ने कहा था- 'सोनू के पास टाइम नहीं है और वे महिला डायरेक्टर के अंडर में काम नहीं करना चाहते'। कंगना को जवाब देते हुए सोनू ने कहा था- 'मेरे फिल्म छोड़ने की वजह डायरेक्टर का जेंडर बिल्कुल भी नहीं है। कंगना मेरी अच्छी दोस्त है और आगे भी रहेगी, लेकिन वो लगातार वुमन कार्ड खेल रही हैं। अगर मैं जेंडर को लेकर बायस्ड होता तो 'हैप्पी न्यू ईयर' में फराह खान के साथ काम क्यों करता। फराह और मेरी काफी अच्छी प्रोफेशनल इक्वेशन है और हम अब भी अच्छे दोस्त हैं'।



- बता दें कि सोनू फिल्म में मराठा योद्धा सदाशिव राव भाऊ का किरदार प्ले कर रहे थे। हालांकि, उनके फिल्म छोड़ने के बाद ये रोल जीशान अयूब कर रहे हैं। वैसे, सोनू करीब-करीब फिल्म की शूटिंग पूरी कर चुके थे।