मंगलवार को फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर ने इसका मोशन पोस्टर रिलीज करते हुए एक डिसक्लेमर भी दिया था। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा था, "फिल्म किसी तरह से मेंटल हेल्थ कम्युनिटी को हाशिए पर नहीं लेती है और न ही इसका टाइटल किसी की भावनाओं की अवहेलना करता है। यह मानसिक बीमारियों को लेकर सेंसिटिव है। यह एक फिक्शनल थ्रिलर है, जो आपको अपनी विशिष्टता का जश्न मनाने और अपने व्यक्तित्व को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।"

DISCLAIMER :D film in no way marginalises d mental health community & d title of our film doesn’t intend 2 disregard any1 sentiments. It is sensitive towards d issue of mental illness. A fictional thriller dat encourages you 2 celebrate Ur uniqueness & embrace Ur individuality. https://t.co/DdCpXHraf7