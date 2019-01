बॉलीवुड डेस्क. कंगना रनोट की फिल्म मणिकर्णिका की दो दिन की कुल कमाई 26.85 करोड़ हो चुकी है। दूसरे दिन फिल्म को रिपब्लिक डे की छुट्‌टी का फायदा मिला। जिसके कारण दूसरे दिन फिल्म ने पहले दिन की तुलना में दोगुने से ज्यादा कमाई की। शनिवार को फिल्म का कलेक्शन 18.10 करोड़ रहा।

#Manikarnika sees remarkable growth on Day 2... Strong word of mouth has come into play, while #RepublicDay holiday has given the much-required boost... Day 3 will be in double digits again... Fri 8.75 cr, Sat 18.10 cr. Total: ₹ 26.85 cr. India biz. #Hindi #Tamil #Telugu