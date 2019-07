Dainik Bhaskar Jul 06, 2019, 04:06 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कंगना रनोट लगातार अपनी फिल्मों में व्यस्त हैं। बुधवार को उनकी फिल्म जजमेंटल है क्या का ट्रेलर रिलीज किया गया। वहीं शनिवार को ही उनकी एक और आगामी फिल्म धाकड़ का पहला लुक जारी किया गया। पोस्टर में कंगना के दोनों हाथों में स्नाइपर गन थामें नजर आ रही हैं। उनका लुक देख कर लग रहा है कि वो फिल्म जबरदस्त एक्शन करती दिखाई देंगी। फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने अपने ट्विटर हैंडल पर फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर किया।

Kangana Ranaut in action entertainer #Dhaakad ... Filming to commence early next year in #India and international locales... Action director from #Hollywood to choreograph elaborate sequences... Directed by Razneesh ‘Razy’ Ghai... Produced by Sohel Maklai... #Diwali 2020 release. pic.twitter.com/0Lx3VZMTad

रणभूमि से टकराएगी धाकड़

धाकड़ एक एक्शन थ्रिलर फिल्म हैं। इसका निर्देशन एड मेकर रजनीश घई कर रहे हैं और निर्माता सोहेल मकलई हैं। ये अगले साल दिवाली पर रिलीज होगी। वरुण धवन स्टारर फिल्म रणभूमि से कंगना की फिल्म की टक्कर होने वाली है। रणभूमि के निर्माता करण जौहर है और उन्होंने अपनी फिल्म की घोषणा इस साल फरवरी में कर दी थी। ये भी दिवाली 2020 पर ही रिलीज होगी। यानी एक बार फिर कंगना और करण की टक्कर होगी। इससे पहले भले ही दोनों की फिल्में ना टकराई हो, लेकिन दोनों की जुबानी जंग किसी से छुपी नहीं है।

So proud to announce #RANNBHOOMI ...@ShashankKhaitan and @Varun_dvn take a giant leap in their third offering together! A solid spectacle with a beating heart!!! DIWALI 2020 release! Remaining lead cast to be announced soon! @DharmaMovies @apoorvamehta18 pic.twitter.com/eiDBn9GUbc