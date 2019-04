बॉलीवुड डेस्क. कंगना रनोट और उनकी बहन रंगोली इस बार फिर से दूसरों पर हमला करने के लिए तैयार हैं। कई सारे ट्वीट्स में, रंगोली ने फिर से आलिया की आलोचना की। इस बार उन्होंने आलिया के हाल ही में दिए गए बयान पर निशाना साधा। जिसमें उन्होंने कहा था कि वह दूसरों (कंगना) के कुछ भी कहने के बावजूद चुप रहेंगी।

While whole world propagating speak up or me too Alia ji is going ‘ main chup rahoongi aur zulm sahoongi 😂 How regressive is that, coming from a British girl sounds strange 😜, if you take a leaf from Papa Jo’s book obviously it will be melodramatic 😂