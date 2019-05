बॉलीवुड डेस्क. करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 शुक्रवार को रिलीज हुई। फिल्म में चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे, तारा सुतारिया और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में हैं। फिल्म ऑडियंस को खास पसंद नहीं आ रही है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर करण का काफी मजाक उड़ाया जा रहा है। इस पर कंगना रनोट की बहन रंगोली चंदेल ने भी मौका ना गंवाते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर करण पर कटाक्ष किया।

कंगना का करण पर निशाना

रंगोली ने करण और उनकी फिल्म का मजाक उड़ाने वाले ट्वीट को रीट्वीट किया और उस पर कमेंट भी किया। रंगोली ने लिखा- 'नॉटी पापा जो'। रंगोली ने जो ट्वीट शेयर किया है उसमें दावा किया गया कि धर्मा प्रोडक्शन की एक महिला कर्मचारी सिनेमा घरों के बाहर खड़े होकर लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मांग रही हैं।

#SOTY2 after interval. 80% audience left the theater as they couldn't tolerate this. pic.twitter.com/QsDZmFScS8

you can go to the nearest cinema hall, buy tickets for Student of the year 2, and sleep for two hours in peace. #SOTY2 pic.twitter.com/OlCVDSrS2G