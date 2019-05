बॉलीवुड डेस्क. कंगना रनोट की बहन रंगोली आए दिन अपने ट्वीट्स के जरिए किसी न किसी सेलेब्रिटी को घेरती रहती हैं। अब एक बार फिर उन्होंने फिल्म मेकर करन जौहर को घेरते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रंगोली ने एक ट्वीट के जरिए अपनी बात कही। देखिए उन्होंने क्या आरोप लगाए...

Karan not only takes huge percentage of every artist earnings who he launches or works with and sends to Matrix bt also tells them what to wear and who to sleep with, percentage I understand lot f Hollywood production houses do that but always forcing actors to patch up...(contd) https://t.co/NN9HMx3mpA