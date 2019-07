Dainik Bhaskar Jul 29, 2019, 07:25 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. फिल्म जजमेंटल है क्या की सक्सेस से कंगना रनोट बेहद खुश हैं। वह फिल्म रिलीज होने के बाद परिवार के साथ स्पीति वैली में छुट्टियां मना रही हैं। कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने ट्विटर पर कंगना का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कंगना फैन्स और मीडिया को धन्यवाद कहती दिख रही हैं।



मीडिया से दूर हुई कंगना की नाराजगी: रंगोली ने जो वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है उसके कैप्शन में लिखा-प्यारे दोस्तों, कंगना ने आप सबके लिए एक स्पेशल मैसेज भेजा है। इसमें कंगना कहती हैं-फिल्म को आपके द्वारा दिए गए पॉजिटिव रिस्पांस के लिए धन्यवाद,बॉबी (फिल्म में कंगना के किरदार का नाम) एक ऐसी लड़की है जिसकी किस्मत फूटी है, दिमाग फूटा है.उस जैसी बच्ची को इतना प्यार दिया, उसे अपनाया, जिससे मुझे यह उम्मीद है कि हमारे समाज में कभी न कभी बराबर ह्यूमन राइट्स पा सकेंगे। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मीडिया के लोगों को देना चाहूंगी जो मुझसे बहुत ज्यादा खफा हो चुके थे। फिल्म का ईमानदारी से रिव्यू करने और इसे साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनाने के लिए आपका धन्यवाद। आपने पर्सनल पसंद और नापसंद को किनारे रखकर फिल्म को एक कला के तौर पर देखा, यह मेरे लिए बड़ी बात है,आप सभी का धन्यवाद, आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है।

Dear friends Kangana has sent this video message ... and lots of love 🥰🥰🥰💕💕💕do watch 💖🥰 pic.twitter.com/7KvgWCzgJV