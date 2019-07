विवाद की जड़ें मार्च में पत्रकार द्वारा किए गए उस ट्वीट से जुड़ी हुई हैं, जिसमें उसने कंगना की फिल्म मणिकर्णिका : द क्वीन ऑफ झांसी की पाकिस्तान रिलीज पर सवाल उठाया था।

पत्रकार ने लिखा था, "उरी और पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के एक इवेंट में जाने की वजह से कंगना शबाना आजमी और दूसरे सेलेब्स पर भड़की थीं। मैंने उनसे पूछा था कि फिर उसी उरी हमले के बाद उन्होंने अपनी फिल्म मणिकर्णिका पाकिस्तान में रिलीज कैसे की? इस पर उनका रिएक्शन देखिए।"

Post the #Pulwama attack, Kangana had slammed @AzmiShabana and others for even organising an event in Pakistan after the Uri attacks. I asked her, how then, would she view her releasing #Manikarnika in Pakistan *despite* the same Uri Attack? Her response: pic.twitter.com/GMg1EF2sCF