Dainik Bhaskar Jul 09, 2019, 06:18 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कंगना रनोट पिछले दिनी जजमेंटल है क्या के गाने वखरा की लॉन्चिंग के दौरान एक पत्रकार पर भड़क गई थीं। इस दौरान तब विवाद की स्थिति बन गई थी, जब कंगना मीडिया से बातचीत कर रही थीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिन राव नाम के पत्रकार ने जैसे ही अपना नाम बताया, कंगना रनोट उस पर भड़क उठीं थीं। करीब साढ़े छह मिनट तक वो पत्रकार से झगड़ती रहीं। कंगना के इस व्यवहार की काफी आलोचना हो रही है और मीडिया उनसे माफी की मांग कर रही है लेकिन कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने ट्विटर पर मीडिया के लिए काफी बातें लिखी हैं और कहा है कि कंगना कभी माफी नहीं मांगेंगी।

रंगोली के निशाने पर मीडिया: रंगोली ने ट्विटर पर लिखा-एक बात का वादा करती हूं, कंगना से माफी नहीं मिलेगी, इन बिकाऊ, नंगे, देशद्रोही, देश के दलाल मीडिया वालों को, मगर वो तुमको धो धो कर सीधा जरुर करेगी। देखते जाओ, तुमने गलत इंसान से माफ़ी की मांग की है।

Ek baat ka main vaada karti hoon, Kangana se apology toh nahin milegi, in bikau, nange, deshdrohi, desh ke dalal, libtard mediawalon ko, magar woh tumko dho dho kar sidha zaroor karegi ... just wait and watch, tumne galat insaan se maafi mangi hai ... 🙏 pic.twitter.com/gm8UvupO3S