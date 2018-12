मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी का ट्रेलर रिलीज: 'जब बेटी उठ खड़ी होती है तब विजय बड़ी होती है' ऐसे दमदार डायलॉग बोलती दिखीं कंगना , अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आजादी की जंग और देशभक्ति की भावना से भरा है 3 मिनट का ट्रेलर

. कंगना रनोट की फिल्म 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ ' का ट्रेलर 18 दिसंबर को रिलीज हो गया है। की रानी लक्ष्मीबाई के रोल में दिखीं कंगना रनोट 3 मिनट के ट्रेलर में जबरदस्त अंदाज में दिखी हैं। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन से लेकर अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त करने तक की कहानी दिखाई गई है। 'जब बेटी उठ खड़ी होती है तब विजय बड़ी होती है' कंगना ट्रेलर में ऐसे दमदार डायलॉग बोलती दिख रही हैं। वहीं, फिल्म में , , सपोर्टिंग रोल में हैं। अंकिता झलकारी बाई के रोल में हैं। टीवी सीरियल 'पवित्र रिश्ता' की एक्ट्रेस अंकिता इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। ट्रेलर में अंकिता घोड़े में सवार और रानी के साथ कदम से कदम मिलाए चलती दिखाई दे रही हैं। झलकारी बाई रानी लक्ष्मी बाई सेना की महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थीं। झलकारी बाई के बारे में कहा जाता है कि वे रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थीं। कई बार दुश्मन को धोखा देने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थीं। बता दें ये फिल्म 25 जनवरी 2019 को रिलीज होगी।

ये एक्टर बनें गंगाधर राव

- फिल्म में रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव का रोल जीशू सेनगुप्ता निभाते हुए नजर आ रहे हैं। महाराजा राजा गंगाधर रानी लक्ष्मीबाई के पति थे। साल 1850 में मणिकर्णिका का विवाह के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। गंगाधर राव की मौत के वक्त निःस्तान होने के कारण अंग्रेजों ने को कब्जा करने की नीति बनाई थी। जिसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने पहले स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था।

- मणिकर्णिका में स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे का रोल रंग दे बसंती फेम एक्टर निभा रहे हैं। इसके अलावा सुरेश ओबराय , वैभव तत्ववादी पूरण सिंह, निहार पांड्या नाना साहेब और ताहेर शब्बीर संग्राम सिंह के रोल में हैं।

डैनी बनेंगे गुलाम गौस खान

- 'मणिकर्णिका' में गुलाम गौस खां के रोल में हैं। ट्रेलर में डैनी घोड़सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं।

- गुलाम गौस खान रानी लक्ष्मीबाई के मुख्य कमांडर थे और जब के किले पर अंग्रेज अधिकार करने पहुंचे तब उनके नेतृत्व में ही रानी ने ब्रिटिश खेमे में खलबली मचा दी थी। के किले की लड़ाई में गौस खान वीरगति को प्राप्त हुए थे।

#ManikarnikaTrailer out tomorrow... New poster of #Manikarnika - The Queen Of Jhansi... Featuring Danny Denzongpa... Stars Kangana Ranaut in the lead... Directed by Radha Krishna Jagarlamudi and Kangana Ranaut... 25 Jan 2019 release. pic.twitter.com/Ha8x6p1SGX — taran adarsh (@taran_adarsh) 17 December 2018