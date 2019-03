बॉलीवुड डेस्क. शनिवार को कंगना का 32वां बर्थडे है। इस मौके पर बहन रंगोली ने ट्विटर हैंडल पर कंगना की बचपन की तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर के साथ उन्होंने खूबसूरत मैसेज के साथ कंगना को विश किया। उन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा- 'तुम्हारी आत्मा जंगली फूलों से बनी है, इसीलिए तुमने बर्थडे के लिए वसंत का महीना चुना, क्योंकि इस वक्त धरती खिली रहती है! मेरी प्यारी बहन को जन्मदिन की बधाई !!'

Her soul is made up of wild flowers, that’s why she chose the month of spring, when the earth laughs in bloom!! Happy Birthday to my adorable sister!! Love u a lot ♥️🥰😘🎂🥂🎊#Springbaby #KanganaRanaut pic.twitter.com/Q3vgDTYQmU