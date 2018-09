Danik Bhaskar Sep 28, 2018, 02:30 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कॉमेडियन कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच एक बार फिर से दोस्ती होने की खबर है। सुनील ग्रोवर की फिल्म 'पटाखा' शुक्रवार को रिलीज हो गई, जिसको लेकर कपिल ने उन्होंने ट्विटर पर बधाई दी है। कपिल ने ट्विट करते हुए लिखा 'बधाई और शुभकामनाएं पाजी सुनील ग्रोवर। मेरे फेवरेट विशाल भारद्वाज सर, रेखा भारद्वाज मैम और पटाखा की पूरी टीम को ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं।'

Thank you bha ji for your wishes. All the best for ‘Son of Manjit Singh’. All the success.🤗 https://t.co/rNX4rcntS6