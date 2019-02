Kapil Sharma Third Wedding Reception In Delhi: शादी के 50 दिन बाद कपिल शर्मा दे रहे फिर रिसेप्शन, अमृतसर-मुंबई के बाद आज दिल्ली में सजेगी सेलेब्स महफिल, शामिल हो सकते हैं PM मोदी भी

. कपिल शर्मा (Kapil Sharma) 2 फरवरी को अपनी शादी का एक और रिसेप्शन दे रहे हैं। कपिल-गिन्नी (Kapil Ginni) की शादी के 50 दिन बाद ये तीसरा रिसेप्शन (Delhi) में दिया जा रहा है। खास बात ये है कि आज दिल्‍ली में हो रहे कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के तीसरे रिसेप्शन में पीएम (PM Narendra Modi) शामिल हो सकते हैं। यही नहीं कपिल के रिसेप्‍शन में उनके और गिन्नी के परिवार वालों के साथ करीबी दोस्त भी शामिल होंगे। कपिल के मुंबई रिसेप्‍शन में बॉलीवुड एक्‍टर न्‍यूली वेड रणवीर सिंह और ने हिस्‍सा लिया था और दोनों ने जमकर मस्ती की थी। बता दें, कपिल चाइल्डहुड फ्रेंड गिन्नी चतरथ के साथ 12 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधे थे। अपनी शादी के तुरंत बाद ही कपल ने दो रिसेप्‍शन रखे, पहला में और दूसरा मुंबई के J.W Marriot में रखा था। रिसेप्शन में टीवी इंडस्ट्री से लेकर पंजाबी फिल्म इंडस्‍ट्री और बॉलीवुड से तमाम बड़े सितारे शामिल हुए थे।



जब कपिल से पूछा कब सुना रहे हो खुशखबरी?

'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें टेनिस स्टार सानिया मिर्जा (Sania Mirza) होस्ट कपिल शर्मा (Kapil Sharma) की टांग खींचती नजर आ रही हैं। दरअसल, कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अपने शो 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' में सानिया मिर्जा के मम्मी बनने पर उनकी खिंचाई करने की कोशिश करते हैं लेकिन बाजी कपिल शर्मा पर ही उल्टी पड़ जाती है। सानिया मिर्जा कपिल शर्मा से ही सवाल कर देती हैं कि 'तुम कब सुना रहे हो खुशखबरी।' कपिल शर्मा इस बात को सुनकर शरमाकर रह जाते हैं, और इस पर सानिया मिर्जा (Sania Mirza) उनसे खूब मजे लेती हैं। यही नहीं, सानिया मिर्जा (Sania Mirza) ने कई मौकों पर कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के छक्के छुड़ा दिए और उनका मुंह बंद करवा दिया। इस हफ्ते 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' में सानिया मिर्जा आएंगी, और वो कपिल शर्मा की शादी से लेकर उनकी अंग्रेजी तक, हर चीज का मजाक बनाएंगी।