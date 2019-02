Kapil Sharma: पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मिले कपिल शर्मा, सोशल मीडिया यूजर्स ने पूछा- क्या आपने उनसे अपनी गलती के लिए माफी मांगी?

मुंबई. कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने ट्विटर पर कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिनमें वे पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. (Dr. Manmohan Singh) के साथ दिखाई दे रहे हैं। कपिल ने फोटोज के साथ लिखा है, "हमारी अमृतसरी जड़ों के बारे में, खासकर हमारे कॉलेज और फूड्स के बारे में दिल से बात करने, गर्मजोशी से मिलने और आतिथ्य के लिए आपका शुक्रिया मनमोहन सिंह जी। आपके जैसे विनम्र और सरल नेता से मिलना और मैम (मनमोहन सिंह जी की पत्नी) का आशीर्वाद लेना सम्मान की बात रही।"

Thank you respected @_ManmohanSingh ji for the warmth, hospitality and a heart to heart conversation about our Amritsari roots,especially about our college and food. Was an honour meeting such a humble and simple statesman like you, and receiving blessings from ma'am. Regards 🙏 pic.twitter.com/byiAbiDxCM