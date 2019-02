बॉलीवुड डेस्क. कराची आर्ट काउंसिल ने जावेद अख्तर और शबाना आजमी को उनके पिता कैफी आजमी की कविताओं पर होने वाले शताब्दी समारोह लिट्रेचर कॉन्फ्रेंस में बुलाया था। लेकिन पुलवामा आतंकी हमले के बाद दोनों ने कराची जाना कैंसिल कर दिया है। जावेद और शबाना के इस फैसले की कराची आर्ट काउंसिल ने आलोचना की है।

शबाना ने तोड़ी हदें : पाकिस्तानी अखबार डॉन की खबर के अनुसार काउंसिल के अध्यक्ष अहमद शाह ने कहा है कि शबाना ने जिस तरह पाकिस्तान पर आरोप लगाए हैं, वह एक साहित्यिक व्यक्ति के लिए सही नहीं हैं। उन्होंने अपनी हदें पार की हैं।

उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी : शाह ने आगे कहा है- मुझे दुख है कि शबाना आजमी ने अपनी उम्मीद खो दी है। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पुलवामा अटैक के बाद जिस तरह से निराशा जताई है उससे हमें बेहद दुख हुआ है।

हम मानते हैं कि कलाकार और वे लोग जिन्हें उनके साहित्यिक और कला योगदान के लिए माना जाता है, वे लोगों को आशा देते हैं, उन्हें कभी निराश नहीं करते। लेकिन इस बार शबाना आज़मी ने बेहद निराश किया है।

शाह ने कहा- जावेद अख्तर को अपने प्रधानमंत्री मोदी पर कश्मीर में किए जा रहे अत्याचारों का आराेप लगाने का साहस भी होना चाहिए। कला परिषद शबाना की इच्छा का सम्मान करती है। और कैफी आजमी के प्रगतिशील काव्य पर एल्बम लॉन्च करने की परियोजना शुरू की है।



कराची में होना है आयोजन : काउंसिल ने कैफी आजमी की 100 जयंती पर 23 से 24 फरवरी तक एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन कराची में किया है। इसमें पाकिस्तान सहित दुनिया के कई देशों के साहित्यकारों को आमंत्रण भेजे गए हैं।

जावेद और शबाना ने किए थे ट्वीट्स: पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए हमले के बाद जावेद अख्तर ने ट्वीट करके कहा था - कराची आर्ट काउंसिल ने शबाना और मुझे दो दिन पहले कैफी आजमी और उनकी कविताओं के बारे में होने वाले लिटरेटर कॉन्फ्रेंस में इंवाइट किया था। हमने इसे कैंसल कर दिया है। 1965 में इंडो पाक युद्ध के दौरान कैफी साहब ने एक कविता लिखी थी ''और फिर कृष्णा ने अर्जुन से कहा...

Kranchi art council had invited. Shabana and me for a two day lit conference about Kaifi Azmi and his poetry . We have cancelled that . In 1965 during the indo Pak war Kaifi saheb had written a poem . “ AUR PHIR KRISHAN NE ARJUN SE KAHA “

वहीं शबाना ने भी एक ट्वीट कर कहा था- इन सभी वर्षों में पहली बार, मैं अपने विश्वास में कमजोर महसूस कर रही हूं कि जिन लोगों से संपर्क में रहते हैं वे रिश्तों को सुधारने की दिशा में सही काम करते हैं। लेकिन हमें सांस्कृतिक आदान-प्रदान को रोकने की आवश्यकता होगी।

I am filled with pain and grief and all else ..by the dastardly #Pulwama attack . For the 1st time in all these years I feel weakened in my belief that people to people contact can force the Establishment to do the right thing.We will need to call halt to cultural exchange