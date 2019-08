सिरसा ने 1 अगस्त को ट्विटर पर लैटरपैड की फोटो भी पोस्ट की। उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस के नाम लिखे इस पत्र में 28 जुलाई को करन जौहर के घर हुई कथित ड्रग पार्टी का जिक्र किया था। साथ ही लिखा था, "मेरा मुंबई पुलिस कमिश्नर से निवेदन है कि वो करन जौहर द्वारा अपलोड किए गए 28 जुलाई की ड्रग पार्टी के वीडियो में दिख रहे बॉलीवुड स्टार्स के खिलाफ द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत एफआईआर दर्ज करें।"

I have requested @CPMumbaiPolice to register FIR against the Bollywood Stars in the video flaunting their drug party...under The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985

The party was uploaded by @karanjohar himself on July 28th, 2019@ANI @htTweets @republic @ZeeNews pic.twitter.com/nNRH6i9yfn