समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश करण जौहर ने किया ट्वीट- फाइनली! आज ऐतिहासिक दिन है'

बॉलीवुड डेस्क. आईपीसी की धारा 377 की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। केस में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई में पांच जजों की बेंच ने एकमत से कहा- समलैंगिकता अपराध नहीं है। चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाए जाने से पहले कहा, 'व्यक्तिवाद से कोई भाग नहीं सकता। समाज अब इस मामले में बेहतर स्थिति में है।'

बॉलीवुड ने किया फैसले का स्वागत: जैसे ही ये फैसला आया कई बॉलीवुड सेलेब्स ने भी इसकी तारीफ करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने विचार शेयर किए। करण जौहर ने लिखा, 'फाइनली, ऐतिहासिक जजमेंट, मुझे बेहद गर्व महसूस हो रहा है। मानवता और समान अधिकार को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक कदम है।'

Historical judgment!!!! So proud today! Decriminalising homosexuality and abolishing #Section377 is a huge thumbs up for humanity and equal rights! The country gets its oxygen back! 👍👍👍💪💪💪🙏🙏🙏 pic.twitter.com/ZOXwKmKDp5

Sanity prevails for once we can believe we have some sensible decision makers and lawmaker s available to this generation. #Section377 gone with the wind.