अक्षय कुमार की 'केसरी' की बंपर कमाई से फूले नहीं समाए करन जौहर, कर बैठे एक बड़ी चूक, अब दे रहे सफाई

एंटरटेनमेंट डेस्क. की 'केसरी' ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की। ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन करीब 21.50 करोड़ रुपए कमाए। प्रोड्यूसर फिल्म की कमाई से इतने ज्यादा एक्साइटेड हुए कि उन्होंने एक ऐसे ट्वीट को लाइक कर दिया, जिसमें 'केसरी' की तुलना की जीरो से की गई थी। दरअसल, एक यूजर ने अक्षय की 'केसरी' के पहले दिन के कलेक्शन को लेकर एक ट्वीट किया था। यूजर ने लिखा- 'होली के मौके पर केसरी के आधे दिन की कमाई शाहरुख खान की दिवाली पर रिलीज हुई 'जीरो' से ज्यादा है। अक्षय की तुलना में शाहरुख का स्टारडम कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही यूजर ने शाहरुख को लेकर गलत भाषा भी यूज की। इस ट्वीट को करन ने जैसे ही लाइक लिया, शाहरुख के फैन्स ने उनपर धावा बोल दिया। भड़के यूजर्स ने किया करन को ट्रोल...

- शाहरुख के फैन्स ने करन को ट्रोल करने में जरा भी देर नहीं की। थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया पर #ShameOnKaranJohar से भर गया। इतना ही नहीं शाहरुख के फैन्स ने उन्हें करन से दूर तक रहने की सलाह दे डाली और कहा ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए।

ट्रोलर्स के बीच फंसे करन ने ऐसे किया खुद का बचाव

सोशल मीडिया पर जब करन चारों तरफ से घिरे तो उन्होंने तुरंत जिस ट्वीट को लाइक किया था उसे अनलाइक कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक लंबा-चौड़ा ट्वीट कर सफाई भी दी। उन्होंने लिखा- 'दोस्तों, मेरे ट्विटर अकाउंट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। अकाउंट पर कुछ अजीबोगरीब एक्टिविटी हो रही है। अपने आप जूते की फोटो अपलोड हो रही है और ऐसे ट्वीट्स लाइक दिखा रहा जिन्हें मैंने कभी पढ़ा तक नहीं है। प्लीज ऐसे वक्त में मेरे साथ रहे और यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करें। मैं अपनी गलती को तुरंत ठीक करता हूं'।

Guys having a technical problem with my twitter account! Strange things are going on!from uploading shoe picture and gibberish to liking tweets I haven’t even read and would NEVER even acknowledge! Please bear with me and I apologise for any inconvenience! Sorting it out asap! — Karan Johar (@karanjohar) March 22, 2019

Aaj twitter pe thodi gadbad ho gayi but baaki sab #firstclass hai. 🙈 — Karan Johar (@karanjohar) March 22, 2019

The man who shows believe on you always and support you in starting of your carrer who once ready to take bullet for you and now you are disrespected that person only #ShameOnKaranJohar its really very shameful @karanjohar you should ask apology for this act pic.twitter.com/4VV5K7Vd1K — shilpi Rai (@shilpirai22) March 22, 2019

- इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट कर लिखा- 'आज ट्वीट में थोड़ी गड़बड़ हो गई लेकिन बाकी सब फर्स्ट क्लास है'।

I hate clarifications on SM. @karanjohar is technologically challenged but has other good qualities like his taste in clothes!?Just like Life, twitter doesn’t come with instructions, so mistakes r natural....& also he has fat fingers. Go easy all, Make Lov not War...it’s more fun — Shah Rukh Khan (@iamsrk) March 22, 2019

शाहरुख ने दिया जवाब

करन के ट्वीट का शाहरुख खान ने जवाब दिया और ट्वीट कर लिखा- 'मुझे सफाई देने पसंद नहीं है। वैसे भी करन टेक्निकली चैलेंज है.. उनके अंदर कुछ खास क्वालिटीज भी हैं, जैसे उनके कपड़े चूज करने का स्टाइल? लाइफ की तरह ट्विटर इंस्ट्रक्शन के साथ नहीं आता है... यहां गलतियां हो सकती है। और हां.. उनकी उंगलियां भी मोटी हैं। प्यार बांटिए नफरत नहीं... इसे मस्ती की तरह लें'।