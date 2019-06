Dainik Bhaskar Jun 10, 2019, 06:48 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. करण जौहर ने अपनी डरावनी फ्रेंचाइजी की घोषणा कर दी है। करण पहली बार हॉरर जोनर में हाथ आजमा रहे हैं। अपनी हॉरर फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म भूत- पार्ट 1: द हॉन्टेड शिप का पोस्टर ट्विटर पर साझा किया। फिल्म इस साल 15 नवंबर को रिलीज होगी।

करण जौहर के पोस्टर शेयर करते ही रामगोपाल वर्मा ने भी ट्विटर पर पोस्टर शेयर करते हुए लिखा- 'पोस्टर शानदार है। मैं फिल्म देखने के लिए और इंतजार नहीं कर पा रहा हूं।'

Hey ⁦@karanjohar⁩ the poster is looking WOW! Can’t wait to see the intense ⁦@vickykaushal09⁩ in this genre 👍👍👍 pic.twitter.com/QhNW3usVNq — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) June 10, 2019

करण ने रामगोपाल वर्मा के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा- 'आपकी इस तारीफ का शुक्रिया रामू...मेरे लिए ये बेहद मायने रखता है।'

Thanks for your generosity Ramu....Means a lot to all of us at @DharmaMovies #Bhoot https://t.co/PZFDEnb1Ge — Karan Johar (@karanjohar) June 10, 2019

वहीं विकी ने भी ट्विटर हैंडल पर पोस्टर शेयर करते हुए लिखा- 'हकीकत से ज्यादा डरावना और कुछ नहीं होता। पेश है- भूत पार्ट 1: हॉन्टेड शिप ।'

लीड रोल में भूमि और विकी

फिल्म में विकी कौशल और भूमि पेडनेकर लीड रोल्स में हैं। पोस्टर में विकी शिप की खिड़की से झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरे पर भूत का हाथ दिखाई दे रहा है। फिल्म के निर्देशक भानू प्रताप सिंह हैं। ये उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है।